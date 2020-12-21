موديرنا.. لقاح جديد فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - لم يكن لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد مرنًا بما يكفى فى مسالة التداول.. إذ كان يتطلب الكثير من الإجراءات للحفاظ عليه، خصوصًا فى مرحلة التوزيع، وهو ما تفاداه لقاح "موديرنا".





وتعانى الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة هائلة فى عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا، والتى بلغت 315 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية.. ما دفع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مساء الجمعة الماضى، لإعلان موافقتها على منح ترخيص طارئ لاستخدام لقاح شركة "موديرنا" ضد فيروس كورونا المستجد.

توزيع لقاح "موديرنا"

انطلقت، بشكل سريع، عملية توزيع لقاح "موديرنا" على أكثر من 3700 مركز فى عموم البلاد.. إذ من المقرر إعطاء لقاح "موديرنا" لقرابة 6 ملايين شخص بحلول نهاية الأسبوع الحالى، ووصول عدد الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم بحلول نهاية العام إلى نحو 20 مليون شخص، ولكن لن يستطيع الشخص العادى أن يحصل على اللقاح فى الولايات المتحدة، حتى فصل الربيع المقبل.

يأتى ذلك لعدم اعتماد نظام دقيق لتسجيل بيانات كل الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح، مع الحفاظ على سرية تلك البيانات، وتوفير ما يثبت أن شخصا ما بعينه قد حصل على أى من اللقاحين.

سهل التخزين.. مزايات لقاح "موديرنا"

يتميز لقاح "موديرنا" بسهولة تخزينه لمدة 30 يومًا فى الثلاجات بدرجات حرارة اعتيادية، مقارنة بتلك التى يتطلبها لقاح "فايزر – بيونتيك"، ما يجعله مطلوبًا بشكل أكثر فى المناطق النائية والريفية، التى لا تتوفر فيها إمكانات طبية خاصة.

ويحتاج تخزين اللقاح الجديد إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، لمدة 30 يومًا، فى حين يحتاج لقاح فايزر إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.

التجارب السريرية

وخلال التجارب السريرية على لقاح موديرنا، تم إعطاء 15 ألف مشارك فى الدراسة، محلولاً مائيًا ليس له أى تأثير، وخلال عدة أشهر أصيب 185 منهم بفيروس كورونا، تفاقمت الحالة المرضية لثلاثين منهم، وتوفى من بينهم مريض واحد.

وتلقى 15 ألف شخص آخرين لقاح موديرنا الحقيقى، ولم يصب إلا 11 منهم بكوفيد-19، فى حين لم تتفاقم الحالة المرضية عند أى منهم. وأظهر اللقاح فعالية بغض النظر عن الفئة العمرية والجنس والعرق.

أخيرًا.. فعالية لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، تجاوزت 94%، وتحصل بعد أسبوعين على الأقل من الجرعة الثانية، وفقًا لوثيقة صادرة عن لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء.