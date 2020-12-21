"الوطن" الإماراتية: على أمريكا اتخاذ مواقف حازمة لمنع التدخلات التركية والإيرانية

أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أهمية اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف حازمة لمنع التدخلات من قبل تركيا وإيران، وحماية منطقة الشرق الأوسط من الانتهاكات المتكررة.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان (قضايا عالمية عالقة) - إن النظام الأمريكي أدرك تمامًا النوايا والأطماع التي يتم العمل عليها وما تمثله من تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة الأهم في العالم.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي بات الاتفاق النووي مع إيران من الماضي، وحاولت استغلاله لمواصلة العبث وتوتير المنطقة وتسخير المليارات لتمويل ودعم المليشيات الإرهابية، يتزايد الغضب العالمي الرسمي والشعبي من رعونة تركيا وأطماعها الاستعمارية، ويتجه لتشديد العقوبات عليها.
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