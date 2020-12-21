بعد مخالطته مصابا بكورونا.. حاكم كاليفورنيا يدخل الحجر الصحي

بدأ حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد أن ثبتت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد، Covid-19 ، وفقًا لبيان صادر عن متحدث باسم مكتب الحاكم، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وذكر البيان أن الموظف الذي ثبتت إصابته كان على اتصال مع نيوسوم وموظفين آخرين.
وسيتم عمل مسحات للحاكم وموظفيه مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا لإرشادات الولاية ، بحسب البيان.
وبلغ عدد المصابين بالوباء في الولايات المتحدة 18 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 320 ألف متوفي.
كما بلغ عدد المصابين بالوباء في العالم 77 مليون حالة، والوفيات 1.7 مليون وفاة.
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