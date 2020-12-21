أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر والدول العربية الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر، ومعظم الدول العربية تشهد استقرار ملحوظ في بعض الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020م، لذا ننشر لكم عبر موقع ثقفني جميع اسعار أعيرة الذهب اليوم في الدول العربية (السعودية، مصر، الإمارات، الكويت، الأردن، العراق) وجاء أسباب استقرار اسعار الذهب اليوم للعديد من الامور والتي من أهمها ثبات السعر العالمي.
أسعار الذهب اليوم
ترتفع معدلات البحث يوميا في الوطن العربي عن سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك سعر جرام عيار الذهب 24 بالإضافة إلي سعر عيار الذهب عيار 18، نظراً لعدم استقرارها لفترة طويلة، فيصعد الذهب يوما وينخفض يوما حيث تحدد معايير ارتفاع أسعار الذهب عوامل كثيرة، ونظراً إلي أهمية الذهب للمقبلين على الزواج أو الراغبين في تقديم الهدايا الذهبية بمناسبة رأس السنة الميلادية نقدم لكم سعر جرام الذهب في معظم الدول العربية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 21 ديسمبر 2020م
جرام الذهب
السعر
جرام الذهب عيار 24
226.78 ريال سعودي
جرام الذهب عيار 21
198.44 ريال سعودي
جرام الذهب عيار 18
170.09 ريال سعودي
جرام الذهب عيار 14
132.29 ريال سعودي
أسعار الذهب اليوم في الإمارات الإثنين 21 ديسمبر 2020م
جرام الذهب
السعر
جرام الذهب عيار 24
224.29 درهم إماراتي
جرام الذهب عيار 21
196.29 درهم إماراتي
جرام الذهب عيار 18
168.26 درهم إماراتي
أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 21 ديسمبر 2020م
جرام الذهب
السعر
جرام الذهب عيار 24
940 جنية مصري
جرام الذهب عيار 21
822 جنية مصري
جرام الذهب عيار 18
705 جنية مصر
أسعار الذهب اليوم في الكويت الإثنين 21 ديسمبر 2020م
جرام الذهب
السعر
جرام الذهب عيار 24
18.57 دينار كويتي
جرام الذهب عيار 21
16.25 دينار كويتي
جرام الذهب عيار 18
13.93 دينار كويتي
أسعار الذهب اليوم في العراق الإثنين 21 ديسمبر 2020م
جرام الذهب
السعر
جرام الذهب عيار 24
73180 دينار عراقي
جرام الذهب عيار 21
64034 دينار عراقي
جرام الذهب عيار 18
54886 دينار عراقي
أسعار الذهب اليوم في الأردن الإثنين 21 ديسمبر 2020م
جرام الذهب
السعر
جرام الذهب عيار 24
43.49 دينار أردني
جرام الذهب عيار 21
37.88 دينار أردني
جرام الذهب عيار 18
32.47 دينار أردني
تختلف أسعار الذهب في عمليات الشراء في محالات الصاغة من مكان إلي اخر ولكن التفاوت يعد بسيط للغاية والناتج عن سعر المصنعية من محافظة إلي أخري، لذا نوجه عناية السادة القراء أن هذه الأسعار ربما تزيد أو تنقص قليلا.
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