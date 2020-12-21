أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر والدول العربية الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر، ومعظم الدول العربية تشهد استقرار ملحوظ في بعض الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020م، لذا ننشر لكم عبر موقع ثقفني جميع اسعار أعيرة الذهب اليوم في الدول العربية (السعودية، مصر، الإمارات، الكويت، الأردن، العراق) وجاء أسباب استقرار اسعار الذهب اليوم للعديد من الامور والتي من أهمها ثبات السعر العالمي.

ترتفع معدلات البحث يوميا في الوطن العربي عن سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك سعر جرام عيار الذهب 24 بالإضافة إلي سعر عيار الذهب عيار 18، نظراً لعدم استقرارها لفترة طويلة، فيصعد الذهب يوما وينخفض يوما حيث تحدد معايير ارتفاع أسعار الذهب عوامل كثيرة، ونظراً إلي أهمية الذهب للمقبلين على الزواج أو الراغبين في تقديم الهدايا الذهبية بمناسبة رأس السنة الميلادية نقدم لكم سعر جرام الذهب في معظم الدول العربية.

جرام الذهب السعر جرام الذهب عيار 24 226.78 ريال سعودي جرام الذهب عيار 21 198.44 ريال سعودي جرام الذهب عيار 18 170.09 ريال سعودي جرام الذهب عيار 14 132.29 ريال سعودي

جرام الذهب السعر جرام الذهب عيار 24 224.29 درهم إماراتي جرام الذهب عيار 21 196.29 درهم إماراتي جرام الذهب عيار 18 168.26 درهم إماراتي

جرام الذهب السعر جرام الذهب عيار 24 940 جنية مصري جرام الذهب عيار 21 822 جنية مصري جرام الذهب عيار 18 705 جنية مصر

جرام الذهب السعر جرام الذهب عيار 24 18.57 دينار كويتي جرام الذهب عيار 21 16.25 دينار كويتي جرام الذهب عيار 18 13.93 دينار كويتي

جرام الذهب السعر جرام الذهب عيار 24 73180 دينار عراقي جرام الذهب عيار 21 64034 دينار عراقي جرام الذهب عيار 18 54886 دينار عراقي

جرام الذهب السعر جرام الذهب عيار 24 43.49 دينار أردني جرام الذهب عيار 21 37.88 دينار أردني جرام الذهب عيار 18 32.47 دينار أردني

تختلف أسعار الذهب في عمليات الشراء في محالات الصاغة من مكان إلي اخر ولكن التفاوت يعد بسيط للغاية والناتج عن سعر المصنعية من محافظة إلي أخري، لذا نوجه عناية السادة القراء أن هذه الأسعار ربما تزيد أو تنقص قليلا.