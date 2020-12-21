خطوات الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات والشروط والرسوم والأوراق المطلوبة للفحص الدوري

خطوات الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات تقدمة المديرية العامة لمرور لسائقين السيارات والمركبات الذين يقومون به للفحص الدوري للسيارة لتحسين أدائها وكذلك أصلاح وصيانه أي عطل موجود بها،كما أن يكون الفحص الدوري كل سنة أو 6 أشهر وعند القيام بالإجراءات المرورية للفحص أو صيانة أي خلل موجود بالسيارة يمنع ركوبها،واصبح الاستعلام عن الفحص الدوري ومواعيده الكتروانيا مما سهل على أصحاب السيارات أجراء الفحص الدوري للمركبات، لذلك حددت أدارة المرور بعض الشروط والأوراق المطلوبة كذلك رسوم خاصة بالفحص الدوري.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. الضغط على تجديد استمارة سيارة من قسم المرور. تسجيل الدخول إلى منصة ابشر من خلال الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور. الضغط على الاستعلام عن بيانات الاستمارة. ادخل رقم السجل المدني. كتابة رقم لوحة السيارة والضغط على عرض ستظهر بيانات الاستمارة ومنها موعد اجتياز الفحص الدوري للسيارة.

يشترط عدم وجود عطل أو خلل بالسيارة. يتم أجراء الفحص كل 6 شهور. عند بيع أو شراء السيارة يتم الفحص الدوري لها. يشترط إجراء الفحص الدوري للسيارة في حالة إصابتها بأي عطل والقيام بإصلاحها. عند إجراء أي إصلاح في السيارة سواء في محركها أو هيكلها يجب الفحص الدوري.

رسوم الدراجات النارية تبلغ 40ريال سعودي. رسوم السيارات الصغيرة تبلغ 84 ريال سعودي. رسوم الحافلة الصغيرة تبلغ 110 ريال سعودي ورسوم الحافلة المتوسطة تبلغ 162 ريال سعودي. رسوم الحافلة الكبيرة تبلغ 235.75 ريال سعودي. رسوم المقطورة تبلغ 211 ريال سعودي. رسوم شبه المقطورة تبلغ 212 ريال سعودي. رسوم النقل الثقيل تبلغ 235.75 ريال سعودي ورسوم النقل المتوسط تبلغ 162 ريال سعودي. رسوم النقل الصغير تبلغ 110.4 ريال سعودي.

رخصة قيادة السيارة. صورتين من الاستمارة. استمارة فحص لسيارة. نسخة من وكالة السيارات المباعة بنظام شراء عقد الإيجار ويجب أن تكون تلك النسخة مختومة. نموذج الفحص البيئي للمركبة. اصل بطاقة الجمارك بالنسبة للمركبة المستوردة

خطوات الاستعلام عن الفحص الدوري للسياراتشروط الفحص الدوري للسياراترسوم الفحص الدوري للسياراتالأوراق المطلوبة للفحص الدوري للسيارات

والجدير بالذكر أن السيارات التي تخضع للفحص الدوري هي: سيارات الأجرة والسيارات الخاصة والمقطورة وشبه المقطورة ووسائل النقل العام الدراجات النارية والحافلات وبذلك يشمل الفحص الدوري اغلب أنواع المركبات، وتقدم أدارة المرور الكثير من الخدمات الخاصة بالمركبات ككيفية الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وغيرها من الخدمات المتاحة لسائقي السيارات.