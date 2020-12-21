أطعمة غير متوقعة لعلاج الأنيميا غير الجرجير والكبدة

أطعمة لعلاج الأنيميا، يعتبر مرض الأنيميا من الأمراض الشائعة في هذا الوقت الحالي وخاصة بين الشباب والأطفال، الأنيميا لها عدة أسباب وأيضًا لها أنواع عديدة منها أنيميا الحديد وهذا هو النوع الشائع ومنها الأنيميا المنجلية، وأيضًا يوجد عدة أعراض الأنيميا في هذا المقال سوف نتعرف على أسباب وأعراض الأنيميا وأيضًا أنواعها.

أعراض مرض الأنيميا

الأنيميا لها عدة أعراض تدل على وجودها وأهم هذه الأعراض ما يلي:

شحوب الجلد، حيث أن لون جلد الإنسان الطبيعي هو اللون المشرب بالحمرة، ولكن عند وجود الأنيميا يظهر اللون شاحب أصفر.

الدوخة، يشعر الإنسان الذي لديه أعراض الأنيميا دائمًا بالدوحة وحدوث الدوار.

ضيق التنفس أثناء المجهود، عندما يقوم الإنسان بعمل أي مجهود وهو لديه أنيميا فإنه يشعر بالتعب عند بذل أي مجهود ويصحب ذلك ضيق في التنفس.

أهم الأطعمة التي تساعد في علاج الأنيميا

يوجد العديد والعديد من الفواكة والأطعمة التي تعالج مرض الأنيميا وتساعد في رفع مستوى الحديد في الجسم ومن ضمن هذه الأطعمة ما يلي:

يعد الرمان من أهم وأكثر أنواع الفواكه الصحية التي تكون ممتلئة بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والتي تساعد في الحفاظ على صحة الإنسان، ويعد الرمان وسيلة كبير وهامة في علاج فقر الدم لدى الإنسان وذلك لأنه غني بفيتامين سي، ومن المعروف أن فيتامين سي لديه القدرة على تحسين قدرة الجسم من امتصاص الحديد للجسم، لذلك يعد الرمان وسيلة هامة وممتازة في علاج فقر الدم.

عندما يدخل إلى الإنسان كميات كافية من الحديد فاته يكون قادر على إنتاج كرات دم حمراء كثيرة، ويكون هذا الأمر يساعد في زيادة مستويات الهيموجلوبين.

السبانخ تعد صدر جيد ورائع وهام للحديد، تحتوي السبانخ على كميات هائلة من عنصر الحديد وفيتامين بي 12، وهذا الأمر ضروري وكافي لتعزيز الجسم لإنتاج الحديد وعلاج مرض الأنيميا.

تعد بذور السمسم من الأطعمة التي تساعد في علاج الأنيميا لدى الإنسان، حيث أنه عند تناول ربع كوب من بذور السمسم فإن ذلك وحده يكفي بمعدل 30 في المئة من احتياجات الجسم من عنصر الحديد.

الرمانالسبانخبذور السمسم