1.4 مليار نسمة.. خطة الصين لتطعيم سكانها ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - من الصعب أن تحكم السيطرة على انتشار فيروس جديد فى مجتمع يتجاوز عدد سكانه الميار ونصف المليار نسمة، ولكن الصين نجحت فى ذلك بقدر كبير فى تعاملها مع تفشى فيروس كورونا المستجد، خصوصًا خلال الموجة الأولى.





ومع بداية الموجة الثانية، اعتمدت الإدارة الصحية فى الصين 5 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد أهمهم ما توصلت إليه شركتى "سينوفارم"، و"سنوفاك بايوتيك".. ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة واسعة من التطعيمات ضد فيروس كورونا، ربما يصعب تخيل حجمها.

وتعتزم الحكومة الصينية تطعيم ما يقرب من 50 مليون شخص ضد الفيروس قبل شهر فبراير المقبل.. إذ أعلن مسؤولون أن السلطات الصحية ستوزع 100 مليون جرعة من لقاحات شركتى "سينوفارم"، و"سنوفاك بايوتيك" على المواطنين، خلال تلك الفترة.

وككل الدول، فإن المواطن العادى لن يحصل على التطعيم مبكرًا.. إذ تستهدف الحملة تطعيم الفئات الأساسية خلال فصلى الشتاء والربيع، قبل توسيع نطاق التطعيمات لتشمل جموع الصينيين.

البداية فى مقاطعة ستشوان النائية جنوب غربى البلاد، بحسب ما أعلن المسؤولون الصينيون، إذ تعد هذه المقاطعة أول منطقة داخل الصين تحدد جدولاً زميًا لخطط التطعيم لعامة الناس.. لكن بكين قطعت شوطًا كبيرًا فى تطعيم الفئات ذات الأولوية، مثل: موظفى الدولة، والطلاب الدوليين، وتلقى أكثر من مليون شخص فى الصين لقاحات كورونا المطورة.

وتعول الصين على نفسها توفير جرعات لتصديرها للخارج، إلى جانب المجتمع المحلى، إذ بدأت تصدير لقاحاتها لتقوم عدة دول باستخدام اللقاح الصينى لتحصين مواطنيها ضد وباء كورونا بعد إثبات فعاليته.

ويعمل اللقاح الصينى، الذى أظهرت فعاليته بنسبة 86%، من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعى فى الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير، ويمكن تخزينه فى ثلاجة عادية فى درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد، المصنوع من فيروس تم تعديله وراثيا ويسبب نزلات البرد.

وبحسب تصريح الشركة، سيتم إنتاج 300 مليون جرعة فى السنة.. إذ يحتاج الفرد إلى جرعتين، الأمر الذى يعنى أن هذا الإنتاج يكفى لـ150 مليون شخص فى السنة.