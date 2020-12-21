غضب إيطالي من تكتم بريطانيا على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

أعرب مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي عن غضبه من تكتم بريطانيا على السلالة الجديدة من فيروس كورونا رغم علمها بذلك منذ سبتمبر الماضي ، ما سيدفع بلاده إلى إغلاق صارم للغاية.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن ريتشاردي قوله إن "السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بسرعة أعلى بنسبة 70-80%"، مشيرا إلى أنه وفقا للبيانات البريطانية فإن الفيروس لديه 3 طفرات لاختراق الغشاء المخاطي للأنف بشكل أفضل.

وقال مستشار وزير الصحة الإيطالي إنه في ظل هذه الظروف سيكون من الصعب إعادة فتح المدارس في 7 يناير المقبل، لا سيما في ظل خطر حدوث زيادة جديدة في الإصابات خلال فترة الأعياد.

وأوضح أن "وقف الرحلات إن تم تطبيقه من قبل دولة واحدة فقط فلن يكون ذا فعالية، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء أوروبا"، مضيفا أن السلالة الجديدة لن تؤثر على اللقاح، لكنها تسبب تضاعف عدد الإصابات تقريبا.