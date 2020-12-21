بعد أشهر من اعتقالها.. القضاء التركي يحكم بالسجن 22 عاما على نائبة كردية سابقة في البرلمان

أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 22 عاما على النائبة الكردية السابقة في البرلمان، ليلى جوفن، بتهمة الإرهاب.

وليلى غوفن هي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أسقط عنها البرلمان الحصانة البرلمانية، قبل اعتقالها في يونيو الماضي.

وفي يونيو الماضي، اعتقلت الشرطة التركية ثلاثة نواب معارضين بعدما أسقط البرلمان عضويتهم، ما أثار انتقادات غاضبة ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأسقط البرلمان الذي يهيمن عليه حزب أردوغان (العدالة والتنمية) عضوية نائب من "حزب الشعب الجمهوري" ونائبين من "حزب الشعوب الديموقراطي".

وجاءت خطوة رفع الحصانة البرلمانية، تمهيدا لطريق لسجنهم إذ سبق وصدرت أحكام بحقهم في قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وكانت جوفن، التي أطلقت إضرابًا عن الطعام في 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، قد قالت إنها نُقلت إلى الحبس في ديار بكر. وغرّدت بالكردية إن "المقاومة تعني الحياة".

وخلال الأشهر الماضية، أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف.

قال برلماني تركي معارض إن بلاده تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد السجناء، مقارنة بتعداد السكان.

إن تركيا أن الدول التي تتقدم على تركيا في القائمة تفوقها في عدد السكان، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية عدد سكانها 4 أضعاف سكان تركيا، والصين 17 ضعف عدد سكان تركيا، والبرازيل 2.5 ضعف، وروسيا 2 ضعف، والهند 16 ضعف عدد سكان تركيا.

وتابع النائب التركي: “أصبحنا نتصدر دول العالم في عدد السجون والسجناء”.