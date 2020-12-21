طيران الإمارات تعلق رحلاتها بعد إعلان السعودية

علقت شركة طيران الإمارات، رحلاتها الجوية من وإلى السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك مع إعلان بريطانيا عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، نشرت الرعب في العالم، واضطرت دول أوروبا إلى قطع خطوط النقل معها، وكذلك فعلت السعودية بوقف الرحلات الجوية من وإلى العالم، كاجراء احترازي، وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
قالت الشركة، إن القرار يأتي تماشيًا مع القرارت السعودية، والتي اتخذت قرارها حرصًا على جميع المغادرين والقادمين إليها.
وأضافت الشركة الإماراتية، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.
وقررت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.
وذكرت أن الوقف سيكون مؤقتا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في الحالات الاستثنائية، وكذلك لن يشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة، وذلك لحين تبيان الأمور وفهم التحور الجديد.
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