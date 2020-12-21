النرويج تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة 48 ساعة

أعلن وزير الصحة النرويجي، بينت هوي، اليوم /الإثنين/ تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى النرويج لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس /كورونا/ المستجد.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك تنضم النرويج لعدة دول أوروبية أعلنت قيودا على السفر مع بريطانيا من بينها: هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلغاريا وفرنسا والسويد وتركيا والتشيك والدنمارك.
وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن أنه تم رصد سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس /كورونا/ المستجد خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.
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