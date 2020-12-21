بعد الإغلاق الكامل.. بريطانيا: توافر الغذاء.. ولا توجد عراقيل لوصول لقاح كورونا

أكد وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الاثنين، أن الغذاء متوفر بكميات كافية في البلاد، وذلك على خلفية الإغلاق الكامل، الذي تفرضه البلاد بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف الوزير البريطاني، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أنه لا توجد هناك أي عراقيل لوصول اللقاح وحصول المواطنين عليه.

وقال وزير النقل إن حظر فرنسا لمدة 48 ساعة على ناقلات الشحن القادمة من المملكة المتحدة كان "مفاجئًا" ، وسط فوضى متوقعة في الموانئ البريطانية.

وعلى الرغم من أن شابس أكد إن الاضطراب لم يخلق أي "مشكلة" فيما يتعلق بنقص الغذاء والدواء على المدى القصير، إلا أن هدف الحكومة هو "حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف شابس لشبكة سكاي نيوز صباح الإثنين،أن المناقشات مستمرة بين الحكومتين البريطانية والفرنسية ، وأن مطار مانستون في كنت سيفتتح يوم الاثنين كمتنزه للشاحنات.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فرنسا أيضا حظر السفر على الركاب القادمين من المملكة المتحدة، إلى جانب دول مثل الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وأيرلندا وتركيا وكندا، بسبب مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة سريعة الانتشار من كوفيد-19.

ويترأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماع أزمة طارئ لبحث آليات مكافحة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الاجتماع سيناقش أزمة نقص الغذاء داخل الأراضي البريطانية، خاصة بعدما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الرحلات التجارية إلى بريطانيا.