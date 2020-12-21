السعودية تعلق الرحلات الجوية لمدة أسبوع قابل للتجديد

تعليق الرحلات الجوية إلى السعودية، بسبب ما يحدث في هذا الوقت الحالي من انتشار مرض كورونا في البلاد، وبسبب ما تقوم البلاد العربية بأخذه من احتياطيات، ومن أكثر البلاد التي تنتشر بها وجود مرض كورونا تزداد فيها عدد الحالات هي المملكة العربية السعودية، لذلك قامت المملكة العربية السعودية اليوم بقرار تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع وهذا الأسبوع قابل للتجديد. قرار وزارة الداخلية وتعليق الرحلات قام مصدر مسئول في وزارة الداخلية اليوم بالتصريح عن عدة قرارات قامت وزارة الداخلية بأخذها ومن ضمن وأهم هذه القرارات هو قرار تعليق الرحلات الجوية إلى السعودية وقد تقرر أن يكون هذا لمدة أسبوع، وهذا الأسبوع يكون قابل للتجديد في حالة إذا زادت عدد حالات كورونا.

كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي قد قامت باتخاذ قرار تعليق رحلاتها الجوية والبرية في العام الماضي أيضًا عند بدء انتشار مرض كورونا في بلادها، وكان ذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية، والعام الماضي قد استمر هذا الأمر عدة شهور، أما عن هذا العام سوف نرى ما سيحدث وكم من الزمن سيبقى أمر تعليق الرحلات. قرار وزارة الداخلية وتعليق الرحلات الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات يستثني من هذه الرحلات التي تم تعليقها الرحلات الأجنبية التي توجد حاليًا على أراضي المملكة العربية السعودية، هذه الرحلات يتم السماح لها بمغادرة أراضي المملكة العربية السعودية. بعض القرارات الاحترازية الأخرى التي قامت السعودية بأخذها الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلاتبعض القرارات الاحترازية الأخرى التي قامت السعودية بأخذها قامت المملكة العربية السعودية بإتخاذ عدة قرارات أخرى احترازية حفاظًا منها على سلامة المواطنين السعوديين وأيضًا حفاظًا على سلامة المقيمين بها، والتي تعد بها من أوائل الدول العربية في الوقت الحالي قامت بإتخاذ هذه القرارات، وهذه القرارات تشمل من هو قادم الى السعودية في التاريخ من 8 من شهر ديسمبر وعليه أن يلتزم بهذه القرارات التالية: العزل المنزلي لمدة أسبوعين لمن ينطبق عليه تلك الشروط.

أن يتم عمل إجراءات فحص مرض كورونا ويكرر كل خمسة أيام.

يجب أن يقوم على أي شخص جاء من بلد انتشر بها مرض كورونا أن يقوم بعمل إجراء فحص مرض كورونا.

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