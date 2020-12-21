أمريكا: تسجيل 189 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى 17 مليونا و844 ألفا و690 حالة، عقب تسجيل 189 ألفا و99 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 317 ألفا و668 حالة، عقب تسجيل 1509 حالات وفاة جديدة أمس الأحد.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.