اليابان تتخطى حاجز 200 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة اليوم بأنحاء البلاد ما رفع إجمالى عدد الحالات منذ بدء تفشى الوباء إلى مائتى ألف وحالة واحدة.

وتخطت اليابان حاجز 100 ألف إصابة فى 29 من أكتوبر الماضى، فيما سجلت المائة ألف حالة الثانية فى أقل من شهرين.