محكمة ألمانية تفضى بالسجن مدى الحياة لمنفذ هجوم على كنيس يهودي

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن مدى الحياة على اليميني المتطرف، الذي نفذ هجومًا على كنيس يهودي في مدينة هالي آن دير سال، العام الماضي.

وأعلنت رئيسة محكمة ماغديبورغ أورسولا ميرتينز، أن الألماني المعادي للسامية ستيفان بالييه (28 عامًا) أدين بجريمتي قتل، وعدد من محاولات القتل لهذا الهجوم.

ومنع باب مغلق في الكنيس، الذي كان يتجمع فيه 52 مصليًا في يوم الغفران، المهاجم المدجج بالسلاح من تنفيذ مجزرته التي خطط لها.