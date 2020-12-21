بعد السعودية.. سلطنة عمان تعلن إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأثنين، إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارا من غدا ولمدة أسبوع بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
ومساء أمس الأحد، أعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعليق الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية "مؤقتا" لمدة أسبوع "قابل للتمديد أسبوعًا آخر".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن الحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية تأتي "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول".
وقال المسؤول السعودي إنه "على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، اعتبارًا من تاريخ 8 ديسمبر كانون الأول، القيام بعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين.
بجانب القيام بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.
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