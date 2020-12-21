مقابل فدية.. الإفراج عن المصريين المختطفين في نيجيريا

أعلن اللبناني عدنان الكوت، صاحب سفينة الشحن "ميلان" التي خطفت في نيجيريا، أنه تم الافراج عن المخطوفين في نيجيريا الخامسة من فجر اليوم الإثنين، مقابل فدية.
وقال الكوت، في اتصال لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" التابعة للإعلام اللبناني، إنه تم إطلاق سراح البحارة العشرة الذين خطفوا في نيجيريا في 26 نوفمبر الماضي وهم 3 لبنانيين ومصريان و4 هنود وشخص واحد من الكاميرون.
وشكر الكوت، الحكومة اللبنانية على مساعدته لاعادة المخطوفين.
وأكد مالك السفينة أن جميع البحارة بصحة جيدة ويعودون لبلادهم فور الانتهاء الإجراءات الموجب إتباعها.
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