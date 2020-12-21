مصر تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم /الاثنين/ عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان اليوم - استنكار مصر لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية.
ودعا كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة العراقية على أي اعتبارات أخرى؛ إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره.
وأكد المتحدث باسم الوزارة وقوف مصر الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.
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