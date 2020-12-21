أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من برد قارس في 12 محافظة

الأرصاد يحذر من برد قارس في 12 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة في معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأجواء ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار؛ البيضاء وأجزاء من الضالع.

ولفت أنه ستسود أجواء باردة نسبياً الى باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج, أبين، شبوة وحضرموت؛ وأجزاء من المناطق الصحراوية.

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، وكذا أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها في فترتي الظهيرة والمساء.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين الى المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

ودعا المزارعين والنحالين إلى حماية المحاصيل الزراعية ومناحل النحل من موجة البرد الشديدة.