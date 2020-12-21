دوت الخليج -

غارات متواصلة وخروقات مستمرة بالحديدة

واصلت قوى العدوان خروقاتها لهدنة الحديدة، وشن الطيران غارات على مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات متواصلة وخروقات مستمرة بالحديدةواصلت قوى العدوان خروقاتها لهدنة الحديدة، وشن الطيران غارات على مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 177 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والتحيتا و 38 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 416 صاروخاً وقذيفة و109 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات ثماني غارات للطيران التجسسي في الفازة والتحيتا والدريهمي وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والفازة وشارع الـ50 وكيلو16 والدريهمي. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية قرب شارع الـ50. وذكر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وغارتين على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات متواصلة وخروقات مستمرة بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.