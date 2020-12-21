الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكر نادى الأسير الفلسطينى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن 3 مواطنين جرى اعتقالهم من جنين، بينهم أسرى سابقون، واعتقل الاحتلال واحدا من نابلس، وآخر من بلدة المغير فى رام الله.

كما جرى اعتقال مواطنين من بلدة العيسوية، وواحدا من بلدة الظاهرية فى الخليل، وشابا من بلدة سلوان فى القدس، وهو طالب فى جامعة بيرزيت.