خلال الـ24 ساعة.. عودة 483 لاجئا سوريا من لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 483 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.





وذكر المركز الروسى، فى بيان اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل عودة أى لاجئين إلى سوريا من الأراضى الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودى خلال الساعات الأخيرة. وأشار المركو البيان إلى عودة ثلاثة نازحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا، مضيفًا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السورى، قامت بتطهير 2.1 هكتار من الألغام فى مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتى عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 10 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

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