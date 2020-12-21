فرنسا تكشف مدى تأثير لقاحات كورونا الحالية على السلالة الجديدة

أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الاثنين، أن لقاحات كورونا الحالية تقي من السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي تم العثور عليها مؤخرًا في المملكة المتحدة.

وقال فيران في تصريح لإذاعة "أوروبا 1" اليوم الاثنين، إنه: "من الناحية النظرية، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا مع السلالة الجديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاحات المضادة.

وقال وزير الصحة الألماني إن لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر فعالة جدًا لمكافحة السلالة الجديدة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إغلاقا فعليا على أكثر من 16 مليون شخص في إنجلترا وألغى خططًا لتخفيف القيود خلال عيد الميلاد، قائلًا إن بريطانيا تتعامل مع سلالة جديدة من فيروس كورونا قابلة للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪ أكثر من الأصلية.

ومع ذلك قال جونسون ومستشاروه العلميون إنهم يعتقدون أن اللقاحات ستظل فعالة، وأضافوا أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكًا أو أكثر خطورة من حيث المرض الذي تسبب فيه.

وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والنمسا والدانمارك وبلغاريا الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى، لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.