تونس تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا بسبب سلالة "كورونا" الجديدة

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم /الاثنين/، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا واستراليا وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن قرار تعليق الرحلات جاء وفقًا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم على إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، مضيفة أن القرار سيطبق ابتداءً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.
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