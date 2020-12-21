معركة لابد منها.. الرئيس عون يكشف عن كارثة أكبر في لبنان

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان؛ مشيرا إلى أن معركة القضاء عليه دقيقة جدًا.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، وشدد عون، خلال استقباله وفد حاكمية اندية الليونز للمنطقة 351، على أن لبنان لن يتراجع أبدا عن خوض معركة الفساد.

وأضاف: "أن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة للبنان أبدا ودول العالم كافة تدعمنا بهذه المعركة".

وقال الرئيس اللبناني إنه لن يتم اتهام أحد قبل أن يظهر التحقيق من ارتكب الأخطاء الجسيمة التي أدت الى إهدار أموال الدولة وأموال المواطنين.

من جهته، أعلن حاكم جمعية اندية "الليونز" الدولية لمنطقة 351 جان كلود سعادة عن استكمال تصليح 1000 منزل متضرر بانفجار المرفأ.

وقال: "مستمرون ولدينا مسار بدءًا من العيادات الطبية المتنقلة الى مراكز طب العيون في المستشفيات الحكومية".