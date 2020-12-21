نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جونز هوبكنز": 77 مليون إصابة بكورونا حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 76.8 مليون حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، وصل عدد الوفيات إلى مليون و693 ألفاً.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

ويذكر أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.