كيف نضيف اختبار إلى مدرستي وكيفية إنشاء اختبار من قبل المعلم بعد التحديث

يبحث كثير من المعلمين عن كيف نضيف اختبار إلى مدرستي بعد التحديث الأخير وكيفية إنشاء اختبار من قبل المعلم وذلك لتقييم أداء الطلاب والطالبات، هذا ويُذكر أن وزارة التعليم قد أطلقت منصة مدرستي أوائل العام الدراسي الحالي لتكون بيئة تعليمية افتراضية بديلة عن المدرسة للحد من انتشار العدوى وقدمت كافة الدعم للطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور لنجاح العملية التعليمية هذا العام، ومن ضمن ذلك عمل اختبارات للطلاب على المنصة.

كيف نضيف اختبار إلى مدرستي

في الفترة الأخيرة صدرت تحديثات هامة وجوهرية على منصة مدرستي وأبرز تلك التحديثات تتعلق بالاختبار عبر منصة مدرستي ولذلك سوف نشرح بالسطور المقبلة كيف نُضيف اختبار إلى مدرستي :

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة القلم.

ثم اختيار من الخيارات الاختبارات.

تفتح معك صفحة إدارة الاختبارات.

قم بالنقر على أيقونة إضافة اختبار، من ثم ابدأ في تعبئة الأيقونات (التسلسل التعليمي، وعنوان الاختبار، ونوع الاختبار آلي أو من قبل المعلم، والوصف) عند النقر على التسلسل التعليمي اختر المادة ثم الوحدة ثم الدرس.

ثم أدخل نطاق الاختبار حدد خاص بي

ثم النقر على أيقونة التالي.

ثم ابدأ في اختيار الأسئلة، انقر على أيقونة إضافة سؤال تجد مجموعة أسئلة أضف السؤال الذي ترغب في إضافته للطلاب.

بعد ذلك تفتح صفحة درجة السؤال حدد الدرجة، ثم النقر على حفظ، وهكذا ضيف جميع الأسئلة.

بعد الانتهاء من إضافة جميع الأسئلة أنقر على أيقونة حفظ وإنهاء.

تظهر لك رسالة تم الحفظ بنجاح، قم بالنزول لأسفل الصفحة لتفقد الأسئلة.

في البداية يجب التأكد من جاهزية الاتصال بالأنترنت قبل موعد الاختبار بوقت كافي.

التأكد من دخولك الاختبار من حسابك الشخصي.

الالتزام بالحضور في الوقت المحدد لأن الاختبار له توقيت محدد.

أحرص على الجلوس في مكان هادئ ووضعية مريحة.

أقرأ أسئلة الاختبار بتمعن ولا تترك أي خانة فارغة.

عند النقر على الإجابة انقر خارج صفحة الإجابة لتثبيت الإجابة راجع إجابتك قبل النقر على أيقونة الإرسال.

حل مشاكل رابط الاختبار النهائي عبر منصة مدرستي