بنك ساب اون لاين فتح حساب.. الشروط والمميزات الجديدة

بنك ساب اون لاين، فتح حساب إلكتروني بنك ساب بخطوات بسيطة وميسرة للغاية يتمكن المواطنين والمقيمين من فتح حساب في بنك sabb عبر شبكات الانترنت دون الحاجة للذهاب إلي مقر أحد بنوك ساب السعودي توفيراً للوقت والجهد، نستعرض معكم الخطوات البسيطة التي تمكنك من فتح حساب في بنك ساب والاستفادة من المزايا والخدمات العديدة التي يقدمها البنك إلي العملاء كل هذا عبر موقعكم ثقفني.

يتطلب بنك ساب السعودي لإتمام عملية فتح حساب إلكتروني التسجيل أولا في منصة أبشر الإلكترونية، كما يتطلب من المقبلين على فتح حساب في بنك ساب مجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في الراغبين في فتح حساب اون لاين في بنك ساب، كما يمكنك التعرف على مميزات فتح حساب بنك ساب التي يوفرها بنك ساب لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة.

خطوات فتح حساب فى مصرف ساب السعودي إلكترونياً تتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط فتح حساب بنك ساب. الضغط علي كلمة (عربي) إذا كنت ترغب في استكمال عملية فتح حساب باللغة العربية. يجب قراءة شروط بنك ساب جيداً. الضغط علي (أوافق علي استرجاع بياناتي عن طريق منصة النفاذ الوطني). الموافقة علي الشروط والأحكام. الإجابة على سؤال (هل انت المستفيد الحقيقي من فتح الحساب (نعم، لا)). الضغط علي نعم ليس لدي صفة سياسية. الضغط على نعم ليس لدي علاقة بشخص له صفة سياسية. الضغط علي نعم أنا شخص مخول للعمل بالمملكة. تسجيل بيانات الهوية الوطنية. تسجيل الارقام والحروف التي بالصورة. الضغط على التالي. القيام باستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة. تسجيل الإسم والرقم السري المسجل بنظام أبشر. يتم إرسال رقم سري عبر رقم الجوال الخاص بك. مراجعة البيانات والمعلومات الشخصية جيداً. التأكد من العنوان الوطني.

يجب أن يكون سن المقدم لا يقل عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم متواجد بالاراضي السعودية.

أن تكون الإقامة والهوية الوطنية سارية المفعول.

توافر العنوان الوطني والذي يمكنك الحصول عليه من البريد السعودي.

يجب أن يكون لديك حساب عبر منصة أبشر.

يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين في الإستعلام عن تمويلات وفتح حساب أو الاستفسارات الاخري التواصل من خلال الرقم التالي (920007222) من داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنك التواصل من خارج المملكة العربية السعودية من خلال الإتصال بالرقم التالي (0096692000722).