أخبار اليمن : إسقاط طائرة إستطلاع معادية في مأرب

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إسقاط طائرة إستطلاع معادية في مأرب

تمكنّت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو السعودي بمحافظة مأرب. إسقاط طائرة إستطلاع معادية في مأربتمكنّت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو السعودي بمحافظة مأرب. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاعية مقاتلة نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة CH4 بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، أثناء قيامها بمهام عدائية في مديرية مدغل بمأرب.

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