الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى بالمنطقة الخضراء فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله على الفايز، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابى الجبان، ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيق فى وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه ويهدد أرواح الأبرياء ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن، أمس، سقوط 5 صواريخ فى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن أحد الصواريخ سقط على عمارة فى مجمع القادسية السكنى و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية، والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.

وأكدت السفارة الأمريكية بالعراق، قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التى استهدفت المنطقة الخضراء والتى تسببت فى وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وذكر بيان للسفارة قائلا: "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية حدوث بعض الإصابات فى صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء"، مؤكدًا أن مثل هذه الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هى انتهاك للقانون الدولى واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.