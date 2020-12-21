جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله على الفايز، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابى الجبان، ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيق فى وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه ويهدد أرواح الأبرياء ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد.
وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن، أمس، سقوط 5 صواريخ فى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن أحد الصواريخ سقط على عمارة فى مجمع القادسية السكنى و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية، والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.
وأكدت السفارة الأمريكية بالعراق، قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التى استهدفت المنطقة الخضراء والتى تسببت فى وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.
وذكر بيان للسفارة قائلا: "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية حدوث بعض الإصابات فى صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء"، مؤكدًا أن مثل هذه الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هى انتهاك للقانون الدولى واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى بالمنطقة الخضراء فى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.