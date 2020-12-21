جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى 2.05 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الإثنين، بتوقيت لندن، حسبما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





ووفقاً لبيانات الجامعة الأمريكية، بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 67.503 حالة. فيما تعافى 4.375 من المصابين بالوباء، وذلك بعد 46 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا : تسجيل 2.05 مليون إصابة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.