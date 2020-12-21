نتنياهو يطالب حكومته بغلق الأجواء الإسرائيلية لوقف سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حكومته خلال اجتماع طارئ اليوم الإثنين، بغلق المجال الجوى الإسرائيلى أمام جميع الرحلات القادمة من الخارج، فى محاولة لوقف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها فى بريطانيا.





وفى بيانه له، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "طالبت الاجتماع بالحكومة لسبب، وهو غلق الأجواء الإسرائيلية. منذ اجتماع الأمس انتشرت السلالة الجديدة للفيروس فى الكثير من الدول، ومن الواضح أننا على وشك بداية لتفشى سريع للوباء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

وأضاف نتنياهو: "يجب تقليل دخول الحمل الفيروسى الهائل لإسرائيل بقدر الإمكان، وذلك فى الوقت الذى يقومون فيه حاليًا فى بريطانيا بدراسة ماهية هذا الفيروس، وإذا ما كان مقاومًا للقاح أم لا، من بين تساؤلات أخرى".

وتابع فى بيانه: "لذا طالبت بتكرار ما قمنا به خلال الموجة الأولى من الوباء وغلق المجال الجوى فى أسرع وقت ممكن".

وبحسب الوكالة الإسبانية، فمن الممكن أن تجرى الحكومة تصويتًا اليوم على تنفيذ هذا الإغلاق فى مواجهة الفيروس المستجد.