روسيا : عقوبات أمريكا ضد نورد ستريم 2 من أعمال الحرب

جدة - نرمين السيد - اعتبر المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على خط "نورد ستريم 2"، الخاص بنقل الغاز الروسى إلى ألمانيا، صورة من صور الحرب الهجينة.





ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف: "هذا بالفعل من صور الحرب الهجينة، تستخدمه الولايات المتحدة". ومن المقرر استكمال 90% من الخط الذى سيقوم بنقل الغاز الروسى مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، عبر مسار يمر أسفل بحر البلطيق، على غرار خط نورد ستريم الحالى، حيث تم استئناف أعمال البناء هذا الشهر بعد تعليقها العام الماضى بسبب فرض العقوبات الأمريكية. وتعتبر الولايات المتحدة أن خط الأنابيب هذا تهديدًا لأمن حلفائها فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، كونه يزيد الاعتماد على روسيا. بينما تتهم روسيا الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة المشروع للحفاظ على تدفق إمدادات الغاز الطبيعى الأمريكية المكلفة إلى السوق الأوروبية.

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