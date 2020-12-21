أمين عام مجلس التعاون الخليجى يدين الهجوم الإرهابى فى بغداد

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد.





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