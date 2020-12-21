السنغال تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أنه تم إجراء 1404 فحوص، إذ تم تسجيل 121 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه تم شفاء 40 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى المتعافين إلى 16562 شخصًا.
وأشارت إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 371 شخصًا، عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، موضحة أن هناك 945 مصابًا يتلقون العلاج فى المستشفيات من بينهم 26 فى حالة خطيرة.
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