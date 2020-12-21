أستراليا تسجل إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

أكدت أستراليا اليوم الإثنين، تسجيل حالتي إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك في أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وكانت السلالة الجديدة أجبرت بريطانيا على التراجع عن خطط تخفيف قيود كورونا خلال فترة عيد الميلاد.
وذكرت أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، يوم الأحد، أنها رصدت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي. وقالت السلطات إن من بينهم حالتي إصابة بالسلاسة الجديدة.
لكن مسؤولي ولاية نيو ساوث ويلز أكدوا أنهم لا يعتقدون أن المصابين بالسلالة الجديدة خالطا المجتمع.
وقالت مسؤولة الصحة في الولاية كيري تشانت للصحفيين: ”لدينا مسافران عادا من بريطانيا مصابان بهذا الفيروس المتحور“.
وأشارت أستراليا إلى أنها لا تبحث تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.
وقال بول كيلي، كبير مسؤولي القطاع الطبي للصحفيين: ”كل القادمين من بريطانيا سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق ولا يشكلون خطرا لأن الحجر الصحي يعمل بنجاح“.
وسجلت أستراليا نحو 28200 إصابة بفيروس كورونا و908 وفيات منذ بدء الجائحة.
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