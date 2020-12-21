الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارًا مصيريًا بشأن لقاح فايزر- بونتيك

تجتمع هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمناقشة تفويض لقاح فيروس كورونا المستجد Covid-19، فايزر- بونتيك، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وإذا منحت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) اللقاح "تصريح تسويق مشروط"، فسيكون أول لقاح لفيروس كورونا معتمد للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.

ولكن قبل أن تبدأ الدول الأعضاء في طرح اللقاح ، يجب على المفوضية الأوروبية إعطاء موافقتها النهائية ، والمتوقعة في 23 ديسمبر.

تخطط وكالة الأدوية الأوروبية لعقد مؤتمر صحفي افتراضي في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي حول نتائج اجتماع لجنة الأدوية البشرية.

في الأسبوع الماضي ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إنها "لحظة فاصلة لأوروبا" بأن تبدأ التطعيمات في جميع أنحاء الكتلة في 27 ديسمبر.

و اشترى الاتحاد الأوروبي أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المحتملة لضمان الوصول العادل عبر الاتحاد.

تتضمن الاتفاقيات شراء 300 مليون جرعة من لقاح فايزر- بونتيك، وهو ما يكفي لتحصين 150 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 448 مليون مواطن.

و يوم السبت ، سمحت سويسرا ، بلقاح فايزر- بونتيك، كما ومنحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إذن الاستخدام الطارئ للقاح Pfizer / BioNTech في وقت سابق من هذا الشهر .

مع بدء المرحلة الأولى من التطعيم باللقاح، تتضمن الاتفاقية الأوروبية أيضًا شراء ما يصل إلى 160 مليون جرعة - تكفي 80 مليون شخص - من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا Moderna ، التي يمكن أن تحصل على ترخيص EMA في 6 يناير المقبل.