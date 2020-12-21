بعد إجراء 95 ألف فحص جديد.. الإمارات تسجل 1077 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم، أنه تم رصد 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 94911 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأكدت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 194652 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 639 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 639 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 845 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 169840 حالة.

وفي سياق المتصل، علقت شركة طيران الإمارات، رحلاتها الجوية من وإلى السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك مع إعلان بريطانيا عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، نشرت الرعب في العالم، واضطرت دول أوروبا إلى قطع خطوط النقل معها، وكذلك فعلت السعودية بوقف الرحلات الجوية من وإلى العالم، كاجراء احترازي، وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

قالت الشركة، إن القرار يأتي تماشيًا مع القرارت السعودية، والتي اتخذت قرارها حرصًا على جميع المغادرين والقادمين إليها.

وأضافت الشركة الإماراتية، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.