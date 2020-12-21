كوشنر: قرارات ترامب قادت إلى السلام.. ونشكر ملك المغرب على التطبيع

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، اليوم الاثنين، إن قرارات ترامب قادت إلى السلام.
وأضاف كوشنر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "انقل تحياتي إلى العاهل المغربي على قراره الشجاع والتاريخي الذي اتخذه بخصوص السلام".
وتابع: "ثمار السلام ستبقى لسنوات طويلة".
من جانبه، قال نتنياهو إن 4 دول عربية فضلت السلام على الصراع ودول أخرى ستنضم إلى عجلة السلام.
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