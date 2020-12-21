الصين تنفي مزاعم التنصت على مقر الاتحاد الإفريقي وتصفها بـ"الكاذبة"

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، مزاعم تنصت الصين على مقر الاتحاد الإفريقي قائلا إن: "مزاعم تنصت الصين على مقر الاتحاد الإفريقي خبر كاذب ولا أساس له من الصحة، وأن الاتحاد الإفريقي وزعماء الدول الإفريقية لا يهتمون بهذه الأكاذيب".
وأضاف بين - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن "التعاون الصيني الإفريقي لن تزعزعه هذه الشائعات، وأن الصداقة الصينية الإفريقية لن تتأثر بالأخبار الكاذبة"، معتبرا أن 2020 كان عاما استثنائيا في العلاقات بين الجانبين، اللذين يعملان معا لمكافحة وباء (كوفيد-19) والتغلب على الصعوبات الناجمة عنه.
وحول ما أثير بشأن "فخ الديون" للدول المشاركة بمبادرة الحزام والطريق، أفاد المتحدث باسم "الخارجية الصينية" بأن "مبادرة الحزام والطريق تركز دائما على تحقيق التنمية المشتركة عبر الترابط والتواصل بين دول العالم، وتحظى بإقبال ودعم واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي منذ طرحها قبل 7 سنوات، وأن الدول المشاركة في المبادرة لا تعترف بما يسمى فخ الديون المزعوم".
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