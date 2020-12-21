الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي في بغداد

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الحجرف قد أعرب عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدا مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
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