نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على مخزن للمتفجرات في محافظة كركوك العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عتاد متفجرات داخل أحد أوكار تنظبم داعش في محافظة كركوك.

وأصدرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بيانًا نشرته وكالة الأنباء العراقية(واع) ، جاء فيه إن المخبأ يحتوي على 11 عبوة محلية الصنع تحتوي على مادة C4 و 11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير.

وأضافت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أنه" تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة.