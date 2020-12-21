كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية 2021 وطريقة استخراجها

كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية ، هذا السؤال من اكثر الأسئلة التي يبحث عنها الأشخاص اللذين لديهم الرغبة في إقامة البنايات أو العقارات ويريدون التعرف على إجابته، حيث تهتم المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني عن طريق الأنترنت لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأيضا لأجل تحسين تلك الخدمات الحكومية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على إجابة سؤال كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية و طريقة استخراج رخصة بناء ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية

لكي يستطيع المواطن استخراج رخصة بناء في السعودية وفقا للنظام الجديد، فيجب عليه أن يقوم بتقديم طلب الحصول على الرخصة الإلكترونية عن طريق منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، كما يمكنه تسديد الرسوم المقررة للرخصة إلكترونيا عن طريق البنك التابع له المواطن المتقدم بطلب الحصول على الرخصة، كما يمكنه تسديد الرسوم عن طريق ماكينة الصراف الآلي، وتقدر قيمة الرسوم المقررة لاستخراج رخصة البناء مئة وخمسون ريال سعودي تقريبا، حيث يتم تسديد هذه الرسوم بعد تقديم الطلب الإلكتروني المستوفي للشروط، كما يجب عليه إرفاق المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الرخصة، وأيضا الحصول على رقم السداد .

يجب على المواطن أن يقوم بعمل رفع مساحي للعقار عن طريق مكتب هندسي في السعودية .

يجب على المواطن تقديم شهادة تنسيق من شركة الكهرباء السعودية .

يجب على المواطن إرفاق مخطط للبناء بصيغة ( pdf ) بشرط أن يكون معتمدا من أحدي المكاتب الهندسية في السعودية .

يجب على المواطن تقديم النموذج المخصص لتدقيق اشتراطات البناء الخاص بالوحدة السكنية، بشرط أن يتم تدقيقه من أحدي المكاتب الهندسية في المملكة .

يجب على المواطن تقديم إقرار من المكتب الهندسي الخاص بدراسة جميع النواحي الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية.

يجب على المواطن تقديم صورة من صك الملكية للأرض التي سوف يتم عليها البناء .

يجب على المواطن المالك للأرض تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة .

يجب على المواطن تقديم إقرار بأنه لا يرتكب أي مخالفات أثناء البناء، وموافقته على إزالة المخالفات إذا وجدت .

يجب على المواطن تقديم إقرار الالتزام بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة .

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بناءطريقة استخراج رخصة بناء في السعودية

يمكن للمواطن استخراج رخصة بناء سكني أو استخراج رخصة بناء منزل بدون الذهاب مقر البلدية أو الأمانة وذلك لتوفير الوقت والمجهود، عن طريق هذه الخطوات:

أولا قم بالدخول إلى منصة بلدي عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . ثم قم بعمل تسجيل دخول إلى المنصة عن طريق النفاذ الوطني الموحد عبر بيانات أبشر.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خيار ( خدمات الرخص الإنشائية ) .

أنقر على خيار ( خدمة إصدار رخص البناء ).

من الصفحة التعريفية أنقر على ( ابدأ الخدمة ) .

حدد بيانات الأرض التي ترغب في الحصول على رخصة بناءها وهي، ( المنطقة، الأمانة، البلدية، مركز الخدمة ) .

ثم تعيين صفة مقدم طلب رخصة البناء .

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والنقر على التالي .

قم باختيار المكتب الهندسي .

أكتب البيانات الخاصة بالمبني وهي، ( رقم القرار المساحي، سنة القرار ) .

قم بالنقر على إرسال الطلب للمكتب الهندسي .

ثم قم بإرسال الطلب .

وأخيرا يجب عليك إرسال الأوراق المطلوبة .

بعد أن قمت بتقديم الطلب، سوف يتم فحص الطلب من خلال الموظفين المسئولين، وسوف يتم إصدار فاتورة سداد ويتم تسديدها عن طريق الأنترنت، ثم قم بتقديم إيصال السداد لإصدار رخصة البناء .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم إجابة سؤال كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية 2021 ، والمستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة وطريقة استخراج الرخصة .