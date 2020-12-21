نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق لنتائج الطلاب 1442

نظام نور لنتائج الطلاب 1442، من المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، ولهذا فإنه يجب على الطلاب والسادة أولياء الأمور القيام بتفعيل حساباتهم عبر بوابة نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، حيث أنه وفقاً للتعليمات المرسلة من وزارة التعليم إلى السادة المعلمين، فإن يجب على السادة المعلمين رصد درجات الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 على موقع نظام نور أولاً بأول، حتى يتسنى للطلاب والسادة أولياء الأمور معرفة النتائج بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تنتهي بالنسبة للصفوف الأولي يوم الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر 2020، وسوف تكون نتائج الطلاب متاحة عبر الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر نظام نور:-

طالبت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في تعليقها على نظام الاختبارات عن بعد للفصل الدراسي الأول 1442 ، والذي جري تطبيقه ولأول مرة لهذا العام على صفوف التعليم العام بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر منصة مدرستي بالنسبة للمدارس الحكومية والمنصات التعليمية الخاصة بالمدارس الخاصة والأهلية، السادة أولياء الأمور بضرورة الدخول على حساباتهم على نظام نور لنتائج الطلاب لتفعيلها حتى يمكن لهم الاستعلام عن نتائج أبناؤهم ودرجاتهم التي حصلوا عليها في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، حيث يمكن إتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج عبر نظام نور برقم الهوية:-

الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم، كلمة السر، ورمز التحقق.

يقوم النظام بالتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على تسجيل الدخول لنظام نور.

ستجد أمامك صفحة يتم من خلالها الاستعلام عن نتيجتك في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442.

ويعد نظام نور نظام إلكتروني تم إنشاؤه من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف قيام المعلمين بتسجيل كافة الدرجات التي حصل عليها الطلاب سواء في الأنشطة والواجبات المدرسية التي قاموا بها أثناء العام الدراسي، ويمكن الطلاب والسادة أولياء الأمور من استخراج نتائج الاختبارات عبر الدخول على نظام نور برقم الهوية لمعرفة النتائج.