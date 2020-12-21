رابط التسجيل في منصة (إحكام) الرقمية عبر موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة

ننشر لكم متابعينا عبر موقعنا ومن خلال هذا المقال، رابط التسجيل في منصة إحكام الرقمية السعودية وذلك عبر موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث بدأت منصة إحكام الإلكترونية أمس الأحد 20 ديسمبر بإستقبال طلبات تملك العقارات لمن لديه عقار لا يحمل صك رسمي، حيث أوضحت هيئة عقارات الدولة أن لجنة النظر تهدف لإثبات طلبات تملك العقارات، وتمكين المواطن السعودي إثبات ملكيته وخاصة بعد استيفاء كافة الشروط.

أضافت هيئة عقارات الدولة أن اللجنة تنظر في أربع اختصاصات منها طلبات إستكمال إجراءات الصكوك التي تثبت ملكية العقار لصاحبه، وطلبات تعديل صكوك الإستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقار، وأيضاً تملك العقارات الواقعة بين الحرمين التي صدرت قبل الأمر الملكي.

حيث أوضحت الهيئة أنه يمكن التسجيل في المنصة الإلكترونية، مرفقاً بتقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال منصة (إحكام) الإلكترونية، لتسهيل رفع طلبات المواطنين المتقدمين بكل سهولة، والإجابه عن أي إستفسارات تخص هذا الموضوع.

يمكن التسجيل على منصة إحكام الرقمية من خلال رابط التسجيل الذي حددته هيئة عقارات الدولة، وذلك بشكل إلكتروني، مع تدوين كافة البيانات المطلوبة وتسجيلها بشكل صحيح، وقد تشمل الإسم والرقم القومي.

والجدير بالذكر ان منصة إحكام الإلكترونية تقدم خدمات عديدة للمواطنين المقيمين بالمملكة السعودية، ومن المتوقع أن تشهد تلك المنصة إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين، لآنها سوف تعمل على حل العديد من المشاكل والتي تتمثل في أحياء كثيرة من مدن المملكة، وقد أوصت الهيئة إلى أن المواطنين الذين قد تقدموا برفع طلباتهم إلى المحاكم الشرعية مسبقاً ولم يتم الرد، عليهم رفع طلباتهم إلى المنصة الرقمية وسوف يتم النظر فيها، مع الأخذ في الإعتبار أنه يمكن تقديم طلب واحد كل مرة.