الصين ترحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة.. وتشيد بالدور الإيجابى للسعودية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة: "ترحب الصين بتشكيل حكومة ائتلافية فى اليمن، وتقدر الدور الإيجابى الذى تلعبه المملكة العربية السعودية والأطراف الأخرى فى هذا الإطار، وترى الصين أن هذه خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ اتفاق الرياض".
وأضاف: "من المأمول أن تغتنم جميع الأطراف اليمنية هذه الفرصة لمواصلة حل الخلافات بشكل ملائم من خلال الحوار والتشاور، ودفع عملية الانتقال السياسى قدما، واستعادة الاستقرار والنظام فى أقرب وقت ممكن".
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