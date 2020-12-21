الكويت تغلق حدودها وتعلق الطيران التجارى حتى 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الإثنين، قرار بلاده بتعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى تغريدة عبر تويتر، أعلن متحدث حكومة الكويت، إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بداية من الحادية عشرة مساء اليوم الإثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير المقبل.

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