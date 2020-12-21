جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانى، اليوم الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية لسد الثغرات عند الحدود مع إثيوبيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وتجددت المناوشات الحدودية بدأت بين إثيوبيا والسودان منذ أعلن الجيش السودانى أن مليشيات وقوات إثيوبية اعتدت على أراض ومياه النيل، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط و7 جنود سودانيين، فى مايو الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السودان يرسل تعزيزات عسكرية لسد الثغرات عند الحدود مع إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.