"الطيران المدني" الكويتية: استثناء رحلات الشحن الجوي من قرار وقف الطيران

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، استثناء رحلات الشحن الجوي من قرار وقف الطيران.
وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي اليوم الاثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت الكويت مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021، تم اتخاذه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي.
وشددت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على أنه سيتم مراجعة القرار، على ضوء المستجدات.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن ،في وقت سابق اليوم، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
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